Please Stand Up ! Théâtre Jean Marie SEVOLKER Avenue César Baldacchini Gémenos

2022-03-12

Gémenos Bouches-du-Rhône Gémenos Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures..Elles aiment créer, réfléchir et rire ensemble..Elles n’ont rien contre les mecs..Elles sont réunies sur ce plateau unique pour un spectacle fait de seules en scène et de sketches chorales écrits pour l’occasion.

Entre vannes aiguisées, textes choyés, conscience sociale et liberté de ton, elles sont toutes l’humour de notre vie ! présenté par Nicole FERRONI

Mise en scène : Audrey GAILLOU

+33 4 42 32 75 15

Théâtre Jean Marie SEVOLKER Avenue César Baldacchini Gémenos

