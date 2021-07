Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde Please please please – Mathilde Monnier, La Ribot, Tiago Rodrigues La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

[ DANSE – PERFORMANCE ] ————————- Please please please / Mathilde Monnier, La Ribot, Tiago Rodrigues —————————————————————— ### jeu. 21, ven. 22 octobre – 20h ### & sam. 23 octobre – 19h30 ### 75 min – tout public à partir de 12 ans Trois géant·e·s de la création contemporaine, avides de révolutions, aimant questionner l’espace théâtral et ses présupposés idéologiques, sont réuni·e·s ici : Please please please promet du grand spectacle. La Ribot et Mathilde Monnier portent leurs gestes et les mots de Tiago Rodrigues dans cette pièce interrogeant ce que leur génération transmettra à la postérité. Danse de la destruction et bienveillante maternité se mêlent entre récit, transmission et rébellion. On n’en ressort pas indemne ! — En coréalisation avec le TnBA — + d’infos ici : [Please please please](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/pleasepleaseplease-21-23-10-21/)

tarif plein 25€ – tarif réduit 13€ – tarif jeune/tarif groupe 12€ – carte Manuf’ 19€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

