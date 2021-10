Genève La Comédie de Genève Genève Please Please Please La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 1 décembre au vendredi 3 décembre à La Comédie de Genève

La Ribot, Mathilde Monnier et Tiago Rodrigues, un triumvirat de la scène contemporaine qui entre en collision pour un big bang mêlant danse, théâtre et performance. Du but en blanc, sans faux semblant, le trio s’adresse aux générations futures avec fantaisie et inquiétude : comment continuer dans un monde en train de basculer ? Les textes du metteur en scène et dramaturge Tiago Rodrigues exaltent la singularité de La Ribot et Mathilde Monnier, les presque sœurs jumelles de plateaux. Serpentines et longilignes, elles figurent tantôt le fou, le marginal, le bureaucrate, un cafard qui danse aussi, une adolescente, une femme dans les cendres d’Hiroshima, une mère et sa fille et tant d’autres surprenantes incarnations. Conception La Ribot, Mathilde Monnier, Tiago Rodrigues

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Ribot, Mathilde Monnier et Tiago Rodrigues, un triumvirat de la scène contemporaine qui entre en collision pour un big bang mêlant danse, théâtre et performance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T19:30:00 2021-12-01T20:40:00;2021-12-02T19:30:00 2021-12-02T20:40:00;2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:10:00

