La salle gueule, le jeudi 24 février 2022 à 20:00

**PLEASE LOSE BATTLE** (Chiptune / Mathcore – Clermont-Ferrand) trio basse + batterie + machines (nintendo NES) enveloppé d’une scénographie visuelle avec multiples écrans. Le groupe sonne rock / mathrock chiptune avec une grosse énergie sur scène. Depuis 2013, nous avons joué 50 dates en France, Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis dans de petites salles et festivals spécialisés **MISSPENT** (Post Rock – Marseille) Un clermontois, un breton et une marseillaise dans un local, un passif new-wave punk et garage, une affection pour le prog >> il en sort du post rock Entrée: 4 euros + 1 euro d’adhesion

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

