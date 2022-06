PLB MUCO – Animations et Fest-Noz Plougras Plougras Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor A l’occasion du passage de la PLB MUCO (Association La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose), les associations communales organisent une après-midi festive dans le bourg de Plougras.

Au programme :

14h : Randonnée pédestre. Circuit « Autour du bourg » 8 kms. Départs libres jusqu’à 17h.

Tournoi de palet.

19h : Burger-frites. Vente à emporter possible.

21h : Fest-noz en plein air – sur plancher. Avec J-C Guichen – Menneteau/Lange – Kerloa – Sandie et Guillaume – Antoine / Ar Berr – Jean-Yves et Michel.

