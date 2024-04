Plazacarnaval es arribat carnaval ! Place de la halle Plazac, samedi 6 avril 2024.

15h départ du grand défilé. 19h apéro à la salle des fêtes de Plazac. 20h repas partagé et bal sauvage avec la Cougourdon Orchestra. Gratuit

Au programme du carnaval

15h Grand départ de la place de la halle « carnaval es arribat! ». Tout le monde, petits, moyens et grands, suit les chasseurs, Pétassous, Soufflaculs, vieux, vieilles, bébés, notables, sauvages feuillus, cornus, poilus, leberons, par devant et par derrière, sus à Pétassources et à l’Ours.

Débouchage de la Vieilla Barreta, ventilation des soufflets, remise solennelle des clés au Roi de la cité, mariage célébré par l’Évêque, jugement des mauvaisetés, crémation de Pétassources.

Déguisements recyclables requis. Minimum vital des pétasses en bannière (distribuées au départ)

19h apéro à la salle des fêtes de Plazac

20h repas gras partagé (apportez vos couverts) et bal sauvage avec la Cougourdon Orchestra et les Tarabastal Saboï EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Place de la halle Lieu-dit Le Bourg

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cricplazac@gmail.com

