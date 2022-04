Plaza Tango Festival Belfort, 29 avril 2022, Belfort.

Plaza Tango Festival Belfort

2022-04-29 – 2022-04-30

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

Après une année blanche en 2020 et 2021, le Tango vous donne rendez-vous du 29 au 30 Avril 2022 avec sa première édition à Belfort !

Nous avons hâte de vous retrouver autour de la musique et de la danse, avec une programmation originale autour de pointures et d’artistes émergents, dans des lieux hors normes, magiques et insolites, spectacles, concerts, milongas, conférence, initiations au tango, master classes et gastronomie seront au rendez-vous.

goudjilfatah@yahoo.fr https://www.plazatango.com/

Après une année blanche en 2020 et 2021, le Tango vous donne rendez-vous du 29 au 30 Avril 2022 avec sa première édition à Belfort !

Nous avons hâte de vous retrouver autour de la musique et de la danse, avec une programmation originale autour de pointures et d’artistes émergents, dans des lieux hors normes, magiques et insolites, spectacles, concerts, milongas, conférence, initiations au tango, master classes et gastronomie seront au rendez-vous.

Belfort

dernière mise à jour : 2022-04-11 par