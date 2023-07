Playtime Galerie du Crous de Paris Paris, 20 juillet 2023, Paris.

Du jeudi 20 juillet 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Exposition personnelle de Gauthier Kriaa à la Galerie du Crous de Paris.

Séquence. Un son de voiture monte ; l’engin jaune et bleu traverse l’écran, mais le son, lui, ne disparait pas. Plus tard, un homme marche, et le son de ses pas se décale progressivement. Sons et images sont autonomes. Des formes jaunes et bleues portant des écritures sans adresses traversent l’image. Des droites se croisent, des trajectoires se coupent. Trois tiroirs d’une commode se font échelle, deux hommes enjambent un muret invisible et le travelling des voitures autour du rond-point le transforme en manège. On fait comme ci. Je tends des cordes de barreau à barreau, des lignes d’espace à espace, et je joue. Des rubans de papiers deviennent les rayures d’un tigre, des centaines de sachets cristal les pics d’un animal sur la défensive. Les échelles se brouillent, les références se mêlent, et l’on fait comme si. Les objets changent de forme, changent d’usage, changent de place. Les formes plient et se déplient, une déchirure dans le papier se fait foudre, et des enfants imitent des animaux. « L’art est un loup pour l’art », écrivent Doyon-Demers. Contre disciplines et genres qui prescrivent : indisciplinarité. Vous avez dit sculptures ? Vous vous trompez. Playtime est affaire de liberté. Chaque objet a plusieurs visages, et à toute heure risque d’en changer. Je me glisse dans la hanche d’un cerf, j’apprends des poèmes par cœur. La forme est pauvre, et l’action se joue au corps. Le visiteur porte des objets. Elle et moi, moi et lui, modelons un espace. Au début du film (autre film), allongée dans l’herbe, Kiki écoute la radio, Kiki écoute la météo (bourdon radio, et bourdons des champs). Jour de paresse. Image de l’esprit – au repos, ou enfin actif ? Récréation ! C’est ce qui signifie recreation, ou playtime, in English.

Vernissage le jeudi 20 juillet de 18h à 21h.

Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris

Contact : https://www.instagram.com/crousparis_galerie/ https://www.crous-paris.fr/culture/nos-lieux-culturels/galerie-crous-de-paris/

Gauthier Kriaa