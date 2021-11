Mamers Mamers Mamers, Sarthe PLAY&TECH Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

PLAY&TECH Mamers, 18 décembre 2021, Mamers. PLAY&TECH espace Saugonna 2 rue de la Gare Mamers

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 24:00:00 espace Saugonna 2 rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers Venez profiter d’animations 100% gratuites à l’espace Saugonna

Laser game à volonté, course de drones, casques de réalité virtuelle, Hado e-sport, borne à selfie, espace consoles de jeux… Découvrez aussi la Loop Machine

à partir de 10 ans, ouvert à tous. gratuit saugonna@mainesaosnois.fr +33 2 43 33 77 90 Venez profiter d’animations 100% gratuites à l’espace Saugonna

