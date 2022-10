Playlist politique par Émilie Rousset La Péniche POP Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Playlist politique par Émilie Rousset La Péniche POP, 17 novembre 2022, Paris. Du jeudi 17 novembre 2022 au samedi 19 novembre 2022 :

. payant

Création d’Emilie Rousset dans le cadre du Festival d’Automne à Paris 2022, Playlist politique poursuit son exploration mordante de la théatralité du pouvoir. Ici, Émilie Rousset part d’un travail sur les hymnes et en particulier l’hymne européen pour faire revivre / rejouer à ses comédiens (Anne Stefens et Manuel Vallade) des cérémonies officielles mises en musique : de l’Ode à la joie de Mitterand venant déposer une rose sur la tombe de Jaurès au Panthéon au One more time lancé par un DJ pour la réélection d’Emmanuel Macron en passant par les adieux punks d’Angela Merkel… La Péniche POP 61 Quai de la Seine 75019 Paris Contact : https://lapop.fr/spectacles/playlist-politique/ https://2ewt66ry.mapado.com/event/129786-playlist-politique-emilie-rousset

Playlist Politique © Ph. Lebruman Playlist Politique © Ph. Lebruman

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Péniche POP Adresse 61 Quai de la Seine Ville Paris lieuville La Péniche POP Paris Departement Paris

La Péniche POP Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Playlist politique par Émilie Rousset La Péniche POP 2022-11-17 was last modified: by Playlist politique par Émilie Rousset La Péniche POP La Péniche POP 17 novembre 2022 La Péniche POP Paris Paris

Paris Paris