Tout le mois de décembre nous collectons vos morceaux préférés qui seront diffusés dans les rues de la ville du 20 au 23 janvier à l’occasion de la 6e édition des Nuits de la lecture. [www.facebook.com/MediathequePrivas](http://www.facebook.com/MediathequePrivas) ou [[mediatheque@privas.fr](mailto:mediatheque@privas.fr)](mailto:mediatheque@privas.fr) et dans les points de collecte situés à la médiathèque et à la mairie. Les titres devront être présents dans les CD de l’espace musique de la médiathèque. Création d’une playlist participative Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas Privas Ardèche

