Durant le mois de mars, La Maison de Ensembles vous partage chaque semaine des pistes de reflexions sur le thème de l’égalité.

Au programme : violences dans le couple, consentement, revengeporn, sexisme, cybersexisme etc.

Restez informé.e.s et engagé.e.s dans les luttes pour l'égalité ! Diffusion de ressources numériques sur le consentement Centre Paris Anim' Maison des ensembles 3 Rue d'Aligre 75012 Paris

2021-03-09T16:00:00 2021-03-09T16:30:00;2021-03-11T16:00:00 2021-03-11T16:30:00

