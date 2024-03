Play’in Paris XXL au forum des Halles La Place Paris, mercredi 22 mai 2024.

Du mercredi 22 mai 2024 au dimanche 26 mai 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, La Place présente une édition spéciale du festival gratuit Play’in Paris avec basket 3×3, battle de break et DJ set.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

Du 22 au 26 mai 2024, La Place présente une édition spéciale de son festival sport & culture Playin’Paris, réunissant basket 3×3, break, Djing, graffiti et musique live, en plein cœur de Paris sur la terrasse extérieure de Westfield Forum des Halles et à La Place. S’inscrivant dans la dynamique directe des JOP, cette troisième édition réunira plusieurs milliers de personnes pour célébrer la culture et le sport durant 5 jours de festivités.

Au programme :

– Musique live à La Place et sous la Canopée

– Grande finale du tournoi de basket 3×3 avec les équipes sélectionnées lors des journées de qualification en avril

– Dj contest international avec des Djs français, allemands, belge, italiens et américains

– Exposition-performance de graffiti et création d’une œuvre originale par Defer (L.A) et Fuzi (Fr)

– Battle de break international.

La Place 10 passage de la Canopée 75001

Contact :

© Play’in Paris