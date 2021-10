Paris New Morning île de France, Paris Playin’ 4 The City New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 6 novembre 2021

de 20h à 23h



“The Music & the Rhythm” release party Playin’ 4 the City, emblématique projet fondateur de la deep house française incarné par Olivier Portal, revient au New Morning avec une pléthore de guests exceptionnels pour une soirée live – clubbing très spéciale, célébrant la sortie de la compilation « The Music and the Rhythm (1997-2003) » sur Betino’s Records. Cela fait maintenant 25 ans qu’Olivier Portal est Playin’ 4 the City. Très polyvalent / éclectique à ses débuts, il a nourri ses productions lors de résidences en club entre Paris et Chicago, rendant sa musique encore plus dansante et développant une “touche française” très originale proche du son de Chicago et du New Jersey. A la fin des années 90, il collabore avec de nombreux DJ et producteurs tels que DJ Deep, Julien Jabre et Franck Roger, acquérant ainsi une réelle crédibilité et un grand respect de la part de la scène house underground parisienne et du monde. En 1ère partie, Olivier Portal invitera successivement le célèbre saxophoniste Michel Portal pour une improvisation jazz electronica, puis la chanteuse Emma Ladoré pour un duo soul electronica et enfin ses complices des première années P4TC, Karl The Voice et Fred Melosax. La soirée se poursuivra tard avec un full live show de P4TC avec Emma Lamadji, Loïc Gayot et Slikk Tim, le tout ponctué par les DJ sets de Betino et ATN! Concerts -> Électronique New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

