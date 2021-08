Lille Cinéma l'Univers Lille, Nord Playboy Communiste Cinéma l’Univers Lille Catégories d’évènement: Lille

Cinéma l'Univers, le jeudi 21 octobre à 20:00

Documentaire (2009) Réalisation : David Thouroude / Pascal Héranval Filmé pendant un an et demi dans son quotidien, un marginal, Alain Rault, erre dans une ville qu’il s’est appropriée. Sur le métal, le bois ou la pierre, il grave des mots qui finissent par former de curieux dessins. Sans arrêt en train de soliloquer, il lance parfois des imprécations à la face de ceux qu’il croise, ou entre en transe en chantant. Tel un termite fou, il grignote peu à peu sa cité … Projection proposée en partenariat avec l’association Traffic & L’espace Le Carré

Gratuit

Projection proposée en partenariat avec l'association Traffic & L'espace Le Carré dans le cadre de Graffomanie

2021-10-21

