Playa Tour UFOLEP Hendaye, 22 juillet 2022, Hendaye.

Playa Tour UFOLEP

Boulevard de la Mer Plage Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques Plage Sokoburu Boulevard de la Mer

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-13 17:00:00

Plage Sokoburu Boulevard de la Mer

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Journée sportive et éducative ouverte à tous, comportant des ateliers sportifs et thématiques (santé, environnement, addictions).

Le Playa Tour est un engagement fort entre associations et municipalités pour lutter contre les inégalités d’accès à la pratique sportive. Une réaffirmation du droit aux loisirs pour toutes et tous qui prend tout son sens en période estivale !

Trois espaces proposeront :

– des activités sportives sous la forme de tournois et de challenges en sports collectifs : sandball, beach-soccer, beach rugby, beach-volley, tchoukball, home ball, zumba et capoeira,

– des activités éducatives via des jeux de société, des arts plastiques et de la lecture,

– des activités douces et de bien être pour se reposer et se relaxer.

UFOLEP

Plage Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye

