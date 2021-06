Play Théâtre le Funambule, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 11 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 19h à 20h

et dimanche de 17h30 à 18h30

Du 16 au 18 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

et dimanche de 19h30 à 20h30

Du 23 au 25 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 19h à 20h

et dimanche de 17h30 à 18h30

Du 30 juillet au 1 août 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

et dimanche de 19h30 à 20h30

Du 5 au 8 août 2021 :

vendredi, samedi de 19h à 20h

et dimanche de 17h30 à 18h30

Du 13 au 15 août 2021 :

vendredi, samedi de 21h à 22h

et dimanche de 19h30 à 20h30

Du 20 au 22 août 2021 :

dimanche de 17h30 à 18h30

et vendredi, samedi de 19h à 20h

Du 26 au 29 août 2021 :

dimanche de 19h30 à 20h30

et vendredi, samedi de 21h à 22h

payant

Que feriez-vous si vous tombiez dans votre console de jeu ?

Play, un drôle de petit personnage, se fait avaler par sa console de jeux. Il devient, malgré lui, le héros d’un nouveau jeu vidéo ! Par son imaginaire, il nous entraine à voir le monde par ses yeux et nous ouvre les portes de PLAYLAND.

Spectacles -> Théâtre

Théâtre le Funambule 53 rue des saules Paris 75018

12 : Lamarck Caulaincourt (138m) 12 : Jules Joffrin (356m)



Contact :Théâtre le Funambule 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com

Spectacles -> Théâtre En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-09T19:00:00+02:00_2021-07-09T20:00:00+02:00;2021-07-10T19:00:00+02:00_2021-07-10T20:00:00+02:00;2021-07-11T17:30:00+02:00_2021-07-11T18:30:00+02:00;2021-07-16T21:00:00+02:00_2021-07-16T22:00:00+02:00;2021-07-17T21:00:00+02:00_2021-07-17T22:00:00+02:00;2021-07-18T19:30:00+02:00_2021-07-18T20:30:00+02:00;2021-07-23T19:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00;2021-07-24T19:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00;2021-07-25T17:30:00+02:00_2021-07-25T18:30:00+02:00;2021-07-30T21:00:00+02:00_2021-07-30T22:00:00+02:00;2021-07-31T21:00:00+02:00_2021-07-31T22:00:00+02:00;2021-08-01T19:30:00+02:00_2021-08-01T20:30:00+02:00;2021-08-06T19:00:00+02:00_2021-08-06T20:00:00+02:00;2021-08-07T19:00:00+02:00_2021-08-07T20:00:00+02:00;2021-08-08T17:30:00+02:00_2021-08-08T18:30:00+02:00;2021-08-13T21:00:00+02:00_2021-08-13T22:00:00+02:00;2021-08-14T21:00:00+02:00_2021-08-14T22:00:00+02:00;2021-08-15T19:30:00+02:00_2021-08-15T20:30:00+02:00;2021-08-22T17:30:00+02:00_2021-08-22T18:30:00+02:00;2021-08-20T19:00:00+02:00_2021-08-20T20:00:00+02:00;2021-08-21T19:00:00+02:00_2021-08-21T20:00:00+02:00;2021-08-29T19:30:00+02:00_2021-08-29T20:30:00+02:00;2021-08-27T21:00:00+02:00_2021-08-27T22:00:00+02:00;2021-08-28T21:00:00+02:00_2021-08-28T22:00:00+02:00

play