Le samedi 26 novembre 2022

9h-12h Salle de la Bergerie Envie de passer une matinée conviviale en famille ou entre amis ? Venez vous défier, collaborer, tester, rire, découvrir, autour de nombreux jeux originaux (jeux de plateau, de cartes, de dés…).

Animée par Damien de l’association « l’ouvre-boîtes ». Gratuit sur inscription (04 67 16 19 13 ou culture@ville-teyran.fr) PLAY THE GAME

Salle de la Bergerie Teyran

