du jeudi 5 mai au vendredi 6 mai

Après le succès de Speakeasy, joué en 2019 sur la grande scène des Salins, les acrobates de la compagnie Rat Pack explorent le cinéma de genre sous l’oeil sublimement drôle de Jos Houben, maître du rire. Dans cette création burlesque à grande échelle, les artistes de la Rat Pack Cie conjuguent à nouveau le théâtre physique et le cirque en explorant cette fois-ci le cinéma d’action. L’acrobatie se prête parfaitement à ce style cinématographique pour pousser les portes de l’absurde et du tragico-comique. Le grand Jos Houben cosigne la mise en scène sur une création musicale de Chinese Man.

De 8 à 18€

À voir en famille dès 7 ans
Théâtre Les Salins
19 quai Paul Doumer
Martigues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T21:45:00;2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T21:45:00

