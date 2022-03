Play / Replay | Cirque Fouesnant, 14 mai 2022, Fouesnant.

Play / Replay | Cirque l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-05-14 – 2022-05-14 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

Compagnie The Rat Pack | Jos Houben

Quelles sont les chances que huit professionnels décident de voler un objet de grande valeur le même jour ? Une suite de rebondissements s’en suit ! Les versions de cette histoire diffèrent mais une seule est la vraie. Laquelle ?

La compagnie The Rat Pack est née de l’envie de quelques artistes de la compagnie XY de faire se rencontrer l’acrobatie, la musique et le cinéma. Désir qu’ils ont accompli avec succès dans Speakeasy (présenté à l’Archipel en 2018), spectacle qui sublimait l’esthétique des films « noirs ».

En conjuguant théâtre physique et cirque (acrobatie, main-à-main, roue Cyr, acrodanse et pole dance) et toujours accompagnée d’une création originale de Chinese Man, The Rat Pack se lance cette fois dans le cinéma d’action !

Arrêts sur image, « rewinds » et ralentis ; bagarres, cascades et explosions ; toute ressemblance avec des scènes cultes du cinéma populaire n’est pas fortuite !

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

