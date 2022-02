Play / Replay Cherbourg-en-Cotentin, 5 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Play / Replay Rue de la Chasse Verte CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2022-03-05 21:00:00 – 2022-03-05 Rue de la Chasse Verte CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022.

Acrobatie, musique et cinéma au programme !

Après s’être appropriés l’univers et l’esthétique des films noirs, les huit acrobates de la Compagnie The Rat Pack s’attaquent au cinéma d’action pour réinventer leur propre cirque.

Les scènes de courses poursuites, les scènes cultes à effets spéciaux, les cascades en appellent à toute l’agilité de l’acrobate.

Le spectacle se déroulera autour d’un immense plan séquence avec arrêts sur image, « du rewind » et des ralentis.

Pour cette nouvelle aventure, la compagnie fait appel à Jos Houben, metteur en scène à l’humour très British et à l’absurdité décapante.

Quant à la bande son, elle sera assurée par le groupe français de hip-hop/électro Chinese Man. Une création musicale originale, accompagnée d’un travail de Sound design, pour s’approcher au plus près d’une bande originale de film.

On parle d’une fin aussi hilarante que surprenante…

Action !

N.B : Vendredi 4 mars : ouverture de Spring dans le Cotentin !

Blanc à 19h au Trident – le Vox

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022.

Acrobatie, musique et cinéma au programme !

Après s’être appropriés l’univers et…

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022.

Acrobatie, musique et cinéma au programme !

Après s’être appropriés l’univers et l’esthétique des films noirs, les huit acrobates de la Compagnie The Rat Pack s’attaquent au cinéma d’action pour réinventer leur propre cirque.

Les scènes de courses poursuites, les scènes cultes à effets spéciaux, les cascades en appellent à toute l’agilité de l’acrobate.

Le spectacle se déroulera autour d’un immense plan séquence avec arrêts sur image, « du rewind » et des ralentis.

Pour cette nouvelle aventure, la compagnie fait appel à Jos Houben, metteur en scène à l’humour très British et à l’absurdité décapante.

Quant à la bande son, elle sera assurée par le groupe français de hip-hop/électro Chinese Man. Une création musicale originale, accompagnée d’un travail de Sound design, pour s’approcher au plus près d’une bande originale de film.

On parle d’une fin aussi hilarante que surprenante…

Action !

N.B : Vendredi 4 mars : ouverture de Spring dans le Cotentin !

Blanc à 19h au Trident – le Vox

Rue de la Chasse Verte CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-01-02 par