Play Paris 13 Gymnase Charcot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Play Paris 13 Gymnase Charcot, 21 mai 2022, Paris. Le dimanche 22 mai 2022

de 01h00 à 08h00

Le samedi 21 mai 2022

de 22h00 à 00h00

Le samedi 21 mai 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

La Mairie du 13e propose pour la première fois, un événement E-sport le samedi 21 mai. Un événement inédit en deux temps, on vous explique tout ! La Maire du 13 lance son premier tournoi de sports 2.0 totalement gratuit mais sous inscription, se déroulera le samedi 21 mai 2022 au gymnase Charcot. Play Paris13 se tiendra en deux temps : Un format retro-gaming de 14h à 18h : cette première partie, à vocation intergénérationnelle, sera ouverte au grand public. Des consoles seront mises en libre accès et composeront une frise chronologique depuis les années 1980 jusqu’à nos jours : Atari 2600, Atari 7800, Nintendo Entertainment System, Sega Master System, Sega Mega Drive, Super Nintendo, Playstation, Nintendo 64, Sega Dreamcast, Playstation 2, Xbox, Gamecube, Xbox360, Wii, Wii U, Playstation 4, Nintendo Switch, Playstation 5. Et bien évidemment, les jeux les plus emblématiques de ces consoles seront proposés. Une soirée de jeux en réseau (LAN) de 22h à 6h du matin : cette seconde partie, accueillera 200 joueurs confirmés qui s’affronteront en réseau sur cinq licences : Age of Empires IV (PC), Fifa 22 (Playstation), League of Legends (PC), Rocket League (PC) et Valorant (PC). Attention ! Cette seconde partie de l’événement sera organisée au format « Bring your own computer » (Amenez votre propre matériel). Les joueurs qui souhaitent participer à cette soirée doivent remplir le formulaire d’inscription. Gymnase Charcot 80 rue du chevaleret 75013 Paris Contact : https://app.novagouv.fr/form_dev/9c6297ad2a743a9554f91d9702e01a60/#/formulaire/

Illustration officielle événement Play Paris 13

Paris Paris