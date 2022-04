Play-offs Polo World Cup à Apremont Apremont, 30 avril 2022, Apremont.

Play-offs Polo World Cup à Apremont Apremont

2022-04-30 – 2022-05-08

Apremont Oise Apremont

Du 30 avril au 8 mai prochain, le Polo Club du Domaine de Chantilly accueillera les Play-Offs de la Zone Europe. Dix jours durant lesquels cinq nations – France, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse – tenteront de décrocher deux précieux tickets pour le Championnat du monde de Polo de la Fédération Internationale de Polo (FIP) qui se déroulera aux États-Unis dans le comté de Palm Beach du 26 octobre au 6 novembre 2022. Les deux premières rencontres auront lieu le samedi 30 avril.

L’équipe de France, dont la sélection sera dévoilée fin mars, donnera le coup d’envoi de ce tournoi. Les matchs s’enchaîneront un jour sur deux jusqu’au dimanche 8 mai, dans un cadre festif sur le terrain d’honneur du Polo Club du Domaine de Chantilly.

À l’issue de ces qualifications, les deux équipes en tête du classement pour le mondial à Palm Beach. Et nous espérons voir beaucoup de bleu ce jour-là! Déjeuners, commentaires des matchs, animations et village seront aussi au menu.

https://www.poloclubchantilly.com/blog/2022/3/10/chantilly-se-prpare-accueillir-les-meilleures-quipes-europennes-

Polo Club

Apremont

