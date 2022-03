PLAY IT: Green Tolek, Nadal Jr, Bessiff, Eve Dahan, Reig, Wielki, Romain Pellegrin, Nars. Wav Bar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

PLAY IT: Green Tolek, Nadal Jr, Bessiff, Eve Dahan, Reig, Wielki, Romain Pellegrin, Nars. Wav Bar, 25 mars 2022, Marseille. PLAY IT: Green Tolek, Nadal Jr, Bessiff, Eve Dahan, Reig, Wielki, Romain Pellegrin, Nars.

Wav Bar, le vendredi 25 mars à 23:55

PLAY IT débarque dans la cité phocéenne bien décidé à vous faire taper du pied avec au programme : !! MINUIT – MIDI !! LIVE DJ SETS 8 ARTISTES AFTER LINE UP : GREEN TOLEK (Live) (PLAY IT, UndGrd Melodic, Eartheart) Nadal Jr BESSIFF (Traüm, Movement, Inner Symphony) EVE DAHAN (Beatitude, SMB) REIG (PLAY IT, Steyoyoke, UndGrd Melodic) WIELKI (PLAY IT, WOH, Astral, Movement) ROMAIN PELLEGRIN (Techno Dayz, EP Digital Music, Technologic) NARS ( P.A.F 10€ + Cocktail de Bienvenue avec ou sans alcool ) NO CB à l’entrée

10€

♫CLUBBING♫ Wav Bar 83 Avenue de la pointe rouge 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T23:55:00 2022-03-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Wav Bar Adresse 83 Avenue de la pointe rouge 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Wav Bar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Wav Bar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

PLAY IT: Green Tolek, Nadal Jr, Bessiff, Eve Dahan, Reig, Wielki, Romain Pellegrin, Nars. Wav Bar 2022-03-25 was last modified: by PLAY IT: Green Tolek, Nadal Jr, Bessiff, Eve Dahan, Reig, Wielki, Romain Pellegrin, Nars. Wav Bar Wav Bar 25 mars 2022 marseille Wav Bar Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône