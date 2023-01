Play Grand Massif Smash Cup – Samoëns Samoëns Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Play Grand Massif Smash Cup – Samoëns Samoëns, 7 février 2023, Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns. Play Grand Massif Smash Cup – Samoëns 600 route du Lac aux Dames Centre Sportif et culturel Espace Le Bois Aux Dames Samoëns Haute-Savoie Centre Sportif et culturel 600 route du Lac aux Dames

2023-02-07 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-07 20:00:00 20:00:00

Centre Sportif et culturel 600 route du Lac aux Dames

Samoëns

Haute-Savoie Samoëns Samoëns accueille la Play Grand Massif Smash Cup, la 1ère édition d’un évènement E-sport, ouvert à tous, sur le jeu vidéo Super Smash Bross Ultimate. contact@grand-massif.com +33 4 50 90 40 00 http://www.grand-massif.com/ Centre Sportif et culturel 600 route du Lac aux Dames Samoëns

dernière mise à jour : 2023-01-23 par Office de Tourisme de Samoëns

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Espace Le Bois Aux Dames Adresse Samoëns Haute-Savoie Office de Tourisme de Samoëns Centre Sportif et culturel 600 route du Lac aux Dames Ville Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns lieuville Centre Sportif et culturel 600 route du Lac aux Dames Samoëns Departement Haute-Savoie

Samoëns Espace Le Bois Aux Dames Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoens-office-de-tourisme-de-samoens-samoens/

Play Grand Massif Smash Cup – Samoëns Samoëns 2023-02-07 was last modified: by Play Grand Massif Smash Cup – Samoëns Samoëns Samoëns Espace Le Bois Aux Dames 7 février 2023 600 route du Lac aux Dames Centre Sportif et culturel Espace Le Bois Aux Dames Samoëns Haute-Savoie Haute-Savoie Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Samoëns, Haute-Savoie

Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Haute-Savoie