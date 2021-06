Gradignan Parc de l'Ermitage Gironde, Gradignan PLAY Festival Parc de l’Ermitage Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

PLAY Festival Parc de l’Ermitage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Gradignan. PLAY Festival

Parc de l’Ermitage, le samedi 3 juillet à 13:00

**Le festival PLAY revient pour sa 10e édition, samedi 3 juillet 2021 au centre-ville de Gradignan de 13h à minuit !** * [Télécharger le programme complet (pdf – 6.1Mo)](https://www.gradignan.fr/fileadmin/medias/Publications/2021/EPAJG/Programme-PLAY-2021-web.pdf) Au programme ———— * Concerts de ALEXIS EVANS SEXTET et YUDIMAH * Battle hip-hop * Basket 3×3 * DJ * Animations * Glisse * Jeux vidéos * Skin jackin _Apportez vos gobelets (ou payant sur place)_ _Manifestation susceptible de modification soumise aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront._ PLAY, festival éclectique entièrement gratuit dédié aux pratiques sportives, artistiques, numériques et culturelles actuelles, revient samedi 3 juillet à Gradignan. Parc de l’Ermitage Parc de l’Ermitage, 33170 Gradignan Gradignan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gradignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de l'Ermitage Adresse Parc de l'Ermitage, 33170 Gradignan Ville Gradignan lieuville Parc de l'Ermitage Gradignan