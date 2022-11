PLAY, ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman à la Micro-Folie de la CAB Bergerac, 12 janvier 2023, Bergerac.

PLAY, ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman à la Micro-Folie de la CAB

Micro Folie de la CAB, Quai Cyrano Bergerac Dordogne

2023-01-12 – 2023-01-12

Micro Folie de la CAB, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets

Bergerac

Dordogne

EUR Premier ballet du chorégraphe suédois Alexander Ekman pour les danseurs de l’Opéra, Play a été créé au Palis Garnier en décembre 2017. Le chorégraphe invite les interprètes sur un immense terrain de jeu où les émotions et l’imaginaire se libèrent. Sur une musique originale de Mikael Karlsson, les corps se transforment en silhouettes-cerfs ou plongent dans un champ de balles colorées. Spectacle à l’énergie communicative. Play même danse, théâtre, musique et chant dans un esprit festif, parfois burlesque, plein d’humour et non sans profondeur.

A découvrir dans la micro-folie de la CAB, sur son mur d’écran pour une immersion totale

Opéra National de Paris. Durée 1h45 / Places limitées

+33 6 25 85 27 91

Ann Ray-ONP

Micro Folie de la CAB, Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac

