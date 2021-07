Saint-Donat-sur-l'Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Play-Bach !! Hein de Jong Quintett – Festival Bach Saint-Donat-sur-l’Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Play-Bach !! Hein de Jong Quintett – Festival Bach Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 5 août 2021, Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Play-Bach !! Hein de Jong Quintett – Festival Bach 2021-08-05 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-05 22:30:00 22:30:00 Montée de l’église Cloître de la Collégiale

Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme EUR Bach version jazz, volubile et léger contact@cmi-bach.com +33 6 41 58 75 08 https://cmi-bach.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Autres Lieu Saint-Donat-sur-l'Herbasse Adresse Montée de l'église Cloître de la Collégiale Ville Saint-Donat-sur-l'Herbasse