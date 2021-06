PLAY AWAY LANGUAGE SESSIONS MFR du Pont du Gard, 8 août 2021-8 août 2021, Castillon-du-Gard.

du dimanche 8 août au vendredi 13 août à MFR du Pont du Gard

[mailto:[playaway.stages@gmail.com](mailto:playaway.stages@gmail.com)](mailto:playaway.stages@gmail.com) Play Away organise des séjours linguistiques dans la région, majoritairement en anglais, depuis 1992. Nous voulions donner un accés à un cadre d’apprentissage à tout le monde et, surtout, pouvoir garantir la qualite car nous sommes à la fois les organisateurs, les professeurs et les animateurs. On n’a pas besoin d’aller à l’étranger pour trouver un lieu pour apprendre… Certes, on a moins le côté culturel et visuel, ‘l’exotique’, mais nos équipes sont d’origine étrangère, des anglophones ou bilingues et binationales, et nous apportons autre chose… la compréhension et l’empathie dans l’apprentissage… Nous n’avons pas oublié ce que c’est que d’apprendre une autre langue. Quelle est notre garantie ? Vous savez qui nous sommes et où nous sommes, nous sommes directement responsables. **Le séjour** L’organisation de l’emploi du temps a l’air assez classique, une journée typique comporte des cours le matin et activités l’après-midi et le soir, mais… nous sommes différents et notre pédagogie l’est également. Nous vous invitons à consulter notre site sur [www.playaway.fr](http://www.playaway.fr) qui vous donnera les grandes lignes de notre approche faite spécifiquement pour les francophones que vous êtes. 6 jours, 5 nuits, des cours, des activités, discussions, débats, sketches, sport, théâtre, le tout en pension complète et adapté aux participants. Chaque enfant qui entre à Play Away compte, nous veillons, observons, cajolons, encourageons… nous faisons découvrir une autre façon d’apprendre. 15 heures de cours avec notre pédagogie, 4 heures d’ateliers d’improvisation, de jeux de communication, de traduction, de mini-sketches, de débats et de discussion… et l’équipe qui est là tout le temps à susciter de l’interaction du lever jusqu’au coucher… on ne peut pas ne pas parler… et la seule langue qui est interdite… le français… En dehors des activités linguistiques, il y a du sport et du théâtre, et le soir de la musique, des jeux, billard, babyfoot, des films en V.O…. et l’équipe… qui veillera aussi la nuit, en anglais bien entendu… Pour plus de détails, emploi du temps, calendrier, contactez nous sur [[playaway.stages@gmail.com](mailto:playaway.stages@gmail.com)](mailto:playaway.stages@gmail.com)

525€00 collégiens et lycéens et 510€00 élèves de primaire (CE2-CM2 année en cours)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

MFR du Pont du Gard CASTILLON DU GARD Castillon-du-Gard



