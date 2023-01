» PLAY » Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault > Par la « Compagnie Inti » directrice artistique, Lory Perez par et pour le collectif « Tout le monde s’en « FOUT » » Des quadragénaires revisitent leur histoire, questionnent leur époque. « Play » est une réflexion sur le temps qui passe, sur le corps qui traverse les années. La crise de la quarantaine dessinée par les corps, les espoirs, les désillusions. Que reste t-il il de nos rêves d’enfants ?

Ils se questionnent sur le futur qui les attend, une fin fantastique ?

Tentative de faire de nos corps individuels un corps collectif… Informations Théâtre Agathois : 04 67 94 67 80

