Plattaschlackerbalade – Marche gourmande Villé Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Villé

Plattaschlackerbalade – Marche gourmande, 11 juin 2023, Villé . Plattaschlackerbalade – Marche gourmande 3 rue René Kuder Villé Bas-Rhin

2023-06-11 – 2023-06-11 Villé

Bas-Rhin EUR 5ème édition de la Plàttaschlacker (balade du lécheur de plats) organisé par Festi’Villé et le Club Vosgien. Marche d’environ 10 km à travers villages et forêts qui permettra aux marcheurs de partir à la découverte du terroir et du patrimoine. Le parcours sera ponctué de 5 arrêts dégustation qui raviront les fins gourmets : à chaque escale, ils auront plaisir à déguster un plat et un vin issus de la production locale.

Départ toutes les 15 min du groupe scolaire de Villé. +33 6 31 92 69 76 Villé

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse 3 rue René Kuder Villé Bas-Rhin Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville /

Plattaschlackerbalade – Marche gourmande 2023-06-11 was last modified: by Plattaschlackerbalade – Marche gourmande Villé 11 juin 2023 3 rue René Kuder Villé Bas-Rhin Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin