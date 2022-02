si j’était présidente .. izard Plats Catégories d’évènement: Ardèche

si j’était présidente .. izard, 4 mars 2022 00:00, Plats. Samedi 5 mars, 00h00, 15h00 Sur place entrée libre ecolecitoyenne@gmail.com l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, de porter les paroles des femmes. L’École Citoyenne présente auprès des associations des Izards et de ses habitant.e.s va proposer, à

l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, de porter les paroles des femmes.

Elles ne sont pas particulièrement célèbres, elles ne sont pas du tout visibles.

Ce sont des femmes dont la parole doit être entendue pour que la citoyenneté devienne un acte réel et

concret.

Ce 8 mars 2022 les esprits sont beaucoup tournés vers les élections présidentielles.

Et si le président était une femme ?

et si cette femme était une femme des Izards ?

et si cette femme c’était vous ? Quelle serait la première mesure que vous prendriez ?

Deux “crieuses de rue” seront là pour lire ces «professions de foi» d’habitantes qui s’engageraient si

elles étaient élues.

Pour celles et ceux qui n’auront pas rencontré nos médiatrices les jours précédents, un.e Port.eur.euse

de Parole sera mis.e en place autour de la caravane de l’École Citoyenne pour collecter leurs «

candidature » et « leur Profession de foi »

Nous vous donnons rendez vous,

place Ahmed Chenan,

le 5 mars à partir de 15h00 izard place Ahmed Chenan 07300 Plats Ardèche samedi 5 mars – 00h00 à 00h30

samedi 5 mars – 15h00 à 21h00

Détails Heure : 00:00 - 21:00

