L'Orchestre Les Métamorphoses débute sa tournée estivale le 10 juillet en l'église de Morée (Loir-et-Cher)

L'amour… cette thématique tellement prisée par les compositeurs est ici relayée par les musiciens du jeune ensemble partenaire de la troupe Opéra Nomade depuis 2018 : l'Orchestre Les Métamorphoses. D'abord en jouant la Cantate pour un mariage, œuvre de Bach pour soprano solo et orchestre de chambre dirigé ce 10 juillet par le chef italien Giancarlo di LORENZO, l'ensemble dévoilera cette partition d'amour composée en l'honneur d'un mariage. En intermède, les dix musiciens de l'orchestre d'Amaury du CLOSEL joueront ce concerto pour deux hautbois d'A. Vivaldi qui réunira les deux hautboïstes Nathanaël Rinderknecht et Sophie Le Denmat Puis la chanteuse Anaïs Frager, soprano, contera l'histoire d'amour inspirée d'un poème d'Aristote mis en musique par Haendel, entre Ruggiero et Alcina l'enchanteresse qui transforme les hommes attirés sur son île en rochers, ruisseaux et autres bêtes sauvages. Quelles autres surprises réservera l'amour ?

Programme :

Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

Ouverture Alcina

Airs : « Ombre Pallide », « Si son quella », « Tornami a vagghegiar » Antonio VIVALDI (1678 – 1741)

Concerto pour 2 Hautbois en ré mineur RV 535 Jean-Sébastien BACH (1685 – 1750)

"O holder Tag, erwünschte Zeit ", Cantate n°210, dite "du Mariage"

Tarifs : 15€, 12€ (Adhérents, étudiants 18-25 ans, demandeurs d'emploi), 5€ (12-18 ans)

Réservations 07 67 28 39 52 , https://www.orchestrelesmetamorphoses.eu https://www.facebook.com/orchestremetamorphoses

Église Notre-Dame des Hautes-Forêts de Morée, Loir-et-Cher
place de l'église 07300 Plats
Ardèche

samedi 10 juillet – 20h00 à 21h30

