Plats Carpailles ! Bettlach Bettlach Catégories d’évènement: Bettlach

Haut-Rhin

Plats Carpailles ! Bettlach, 1 avril 2022, Bettlach. Plats Carpailles ! Bettlach

2022-04-01 – 2022-04-15

Bettlach Haut-Rhin Bettlach EUR En entrée : Roulé d’omelette et carpes fumé par nos soins, crème aux herbes, bouquet printanier ou Soupe de poisson d’eau douce, toast, rouille verte à l’ail d’ours *** Raviole de carpe et d’écrevisse, julienne de légumes, sauces Nantua ou Galantine de carpe aux trompettes de la mort sur choucroute, pomme nature Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. +33 3 89 40 71 49 En entrée : Roulé d’omelette et carpes fumé par nos soins, crème aux herbes, bouquet printanier ou Soupe de poisson d’eau douce, toast, rouille verte à l’ail d’ours *** Raviole de carpe et d’écrevisse, julienne de légumes, sauces Nantua ou Galantine de carpe aux trompettes de la mort sur choucroute, pomme nature Bettlach

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bettlach, Haut-Rhin Autres Lieu Bettlach Adresse Ville Bettlach lieuville Bettlach Departement Haut-Rhin

Bettlach Bettlach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettlach/

Plats Carpailles ! Bettlach 2022-04-01 was last modified: by Plats Carpailles ! Bettlach Bettlach 1 avril 2022 Bettlach Haut-Rhin

Bettlach Haut-Rhin