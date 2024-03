PLATINUM PLATYPUS CENTRE CULTUREL MARX DORMOY Le Grand Quevilly, vendredi 19 avril 2024.

Platinum Platypusrythm & soulPlatinum Platypus est une formation de dix musiciens (chant, chœurs, rythmique et section de cuivres) au répertoire composé des plus grands standards de la musique rythm & soul (James Brown, Aretha Franklin, Otis Redding, The Commitments…). Aux confluences de trois décennies de musiques chargées d’énergie et de soul authentique, ce répertoire réjouit et emmène tous les publics, avec des standards qui aujourd’hui encore résonnent et se transmettent dans les oreilles de toutes les générations. Depuis plusieurs décennies, Platinum Platypus s’est régulièrement produit en Normandie et dans des festivals en France (le groupe a notamment réalisé la première partie du groupe Captain Mercier), et embarque le public au-delà de l’Atlantique pour un voyage en compagnie de ces monstres sacrés. Pour l’occasion, ils seront exceptionnellement rejoints par l’atelier chant adultes de l’EmAG, qui a bénéficié d’interventions et d’un travail avec le groupe sous la direction de Solène Leroy. Un concert à la bonne humeur et à l’énergie particulièrement contagieuses, comme on les affectionne au festival !

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL MARX DORMOY PLACE GABRIEL PERI 76120 Le Grand Quevilly 76