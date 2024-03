Platines & Caféine – Voix d’hier, voix d’ailleurs, quand la musique s’accorde au féminin Grange à Dîmes Écouen, samedi 16 mars 2024.

Platines & Caféine

Voix d’hier, voix d’ailleurs, quand la musique s’accorde au féminin

– Dj set commenté –

Souvent effacées, oubliées, voire absentes du monde artistique depuis l’Antiquité, les femmes ne commencent à fleurir le paysage musical qu’à l’aube du 20° siècle.

Au quatre coins du monde – à Bangkok, Bombay, Beyrouth, Alger Nairobi, Kingston, Rio, Belgrade ou Paris – leurs voix résonnent et marquent les sillons des premiers disques vinyles.

Michaël, passionné de musiques du monde, inconditionnel des années 60 et 70, rendra grâce à Sainte Cécile, patronne des musiciens comme des musiciennes, chanteuses et autres poétesses, à travers une sélection discographique soignée enrichie de commentaires et d’anecdotes !

Le samedi 16 Mars 2024

Ouverture des portes à 18h30

Début à 19H00 – DJ set commenté – Assis

▶︎ GRATUIT sur réservation

▶︎ Réservations : https://bit.ly/41TZic4

La Grange à Dîmes

Place de la Mairie

95440 Ville d’Ecouen

▶︎ Lien de réservation : https://bit.ly/41TZic4

▶︎ Acheter le pass festival : https://bit.ly/PaSstRfPW4

