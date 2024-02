Platform#7 : Unknown T|DC|Cristale|Fourfive La Place Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 19h30 à 22h30

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. payant

Live Nation et La Place vous donnent rendez-vous avec PLATFORM, le 16 février 2024 à Paris avec Unknown T, DC, Cristale et Fourfive !

La Place et Live Nation vous donnent rendez-vous tous les deux mois avec les nouveaux talents internationaux émergents. Pour cette édition : une programmation 100% londonienne.

Unknown T : Daniel Richie Lena, connu professionnellement sous le nom de Unknown T, est un rappeur londonien. Son album post-sortie Rise Above Hate a été un succès majeur sur la scène musicale britannique, l’album atteignant le sommet des charts au cours de ses deux premières semaines.

Cristale : née à Brixton, elle se passionne très jeune pour la musique et les mots. Inspirée par des artistes de dancehall et de grime, elle a débuté sa carrière à 19 ans avec des freestyles acclamés. Sa polyvalence artistique, alliant lyrisme vif et attitude compétitive, en fait l’un des espoirs les plus prometteurs de la scène musicale britannique.

DC : il est l’une des étoiles montantes du rap britannique. Originaire de South London, il se fait connaître en 2017 avec son single « Playboy ». En deux ans seulement, il a assure une tournée avec J Hus, et réalise son Colors en reprenant « What’s Luv » de Fat Joe. Rappeur polyvalent, sa musique, imprégnée du vécu de South East London, exprime son ambition de briller dans le rap britannique.

Fourfive : artiste en pleine ascension, il se démarque par ses productions énergiques et à son flow distinctif qui font de lui l’une des figures les plus prometteuses de la scène rap underground britannique.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://link.dice.fm/Qaecc99642f7

