.Tout public. payant Live Nation et La Place vous donnent rendez-vous pour la troisième soirée PLATFORM, le jeudi 13 juillet avec Lil Silva, Taylah Elaine & Good Dirty Sound. Au programme de cette nouvelle soirée PLATFORM, rendez-vous de de tou.te.s les amoureux·euses de musiques urbaines et diggers de nouveaux sons : LIL SILVA s’est fait les dents sur la scène grime de Bedford, sa ville natale, en tant qu’affilié de Macabre Unit, où la concurrence et la camaraderie, toutes deux féroces, poussaient les producteurs à trouver leur propre son pour se démarquer. Pour Lil Silva, il n’y avait aucune raison pour que la scène grime n’ait pas son propre Pharell, Timbaland ou J Dilla. Même s’il s’est éloigné du grime, cette conviction et cette ambition ne l’ont jamais quitté. Originaire du cœur de Londres, l’électrisante TAYLAH ELAINE captive la ville depuis 2017 avec ses DJ sets exaltants. 2017 avec ses DJ sets exaltants. Sa passion pour la musique et ses compétences exceptionnelles en tant que DJ lui ont ouvert des portes au Royaume-Uni et dans le monde entier. Elle séduit les foules à coup sûr : la présence de Taylah dans n’importe quel festival, fête ou événement de marque garantit une expérience inoubliable. Ne manquez pas l’occasion de découvrir GOOD DIRTY SOUND, le crew qui réinvente les fêtes hip-hop : Les membres du collectif feront bouger toutes les têtes de La Place le jeudi 13 juillet prochain ! La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/platform-3// https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop/?locale=fr_FR https://link.dice.fm/Zc2e93111f40

