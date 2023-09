Demons et esprits de la forêt Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse, 21 octobre 2023, Bogny-sur-Meuse.

Bogny-sur-Meuse,Ardennes

La compagnie légendaire des 4 fils Aymon présente les samedis 21 et 28 octobres différents contes pour un maximum de peur à 20h.Buvette et restauration à partir de 18h Libre participation.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Platelle des 4 fils Aymon

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



La compagnie légendaire des 4 fils Aymon presents various tales for maximum fear on Saturdays, October 21 and 28 at 8 p.m. Refreshments and snacks from 6 p.m. Free admission

La legendaria compañía de los 4 hijos de Aymon presentará una serie de cuentos los sábados 21 y 28 de octubre a las 20.00 h. Refrescos y aperitivos a partir de las 18.00 h. Entrada gratuita

Die legendäre Kompanie der 4 Söhne Aymons präsentiert am Samstag, den 21. und 28. Oktober verschiedene Märchen für maximale Angst um 20 Uhr.Getränke und Essen ab 18 Uhr Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-09-25 par Ardennes Tourisme