Balade contée par la Compagnie Légendaire des 4 Fils Aymon Platelle des 4 fils Aymon Bogny-sur-Meuse, 29 juillet 2023, Bogny-sur-Meuse.

Bogny-sur-Meuse,Ardennes

La compagnie légendaire des 4 fils Aymon organise une balade contée au départ à la platelle des 4 Fils Aymon. Buvette et petite restauration sur place à partir de 17h. Réservation souhaitable par message au 06 40 56 14 24 ou 06 09 85 08 18..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Platelle des 4 fils Aymon Rue du château

Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est



La compagnie légendaire des 4 fils Aymon organizes a storytelling walk departing from the platelle des 4 Fils Aymon. Refreshments and snacks on site from 5pm. Reservations required by message to 06 40 56 14 24 or 06 09 85 08 18.

La legendaria compañía de los 4 Fils Aymon organiza un paseo cuentacuentos que comienza en la placa de los 4 Fils Aymon. Refrescos y tentempiés in situ a partir de las 17.00 horas. Reserva obligatoria por mensaje al 06 40 56 14 24 o al 06 09 85 08 18.

Die legendäre Gesellschaft der 4 Söhne Aymons organisiert einen Märchenspaziergang mit Start an der Platelle der 4 Söhne Aymons. Getränke und kleine Snacks sind ab 17 Uhr vor Ort erhältlich. Reservierung per Nachricht unter 06 40 56 14 24 oder 06 09 85 08 18 erwünscht.

