PLATEFORME RH RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET DURABLE : JEUDI 25 MARS Place de la Synagogue 2, 25 mars 2021-25 mars 2021, Genève.

PLATEFORME RH RESPONSABLE, SOLIDAIRE ET DURABLE : JEUDI 25 MARS

Place de la Synagogue 2, le jeudi 25 mars à 12:15

Avec ces changements culturels et sociaux, naturellement, la gestion des ressources humaines se transforme. La responsabilité sociale de l’entreprise devient un enjeu capital. Une meilleure gestion de la diversité, de l’inclusion ainsi que le bien-être en entreprise se prescrivent comme une évidence.

Pour faciliter l’ouverture à ce nouveau modèle et afin de palier aux obstacles rencontrés par les différents acteurs, THRIVE innove et propose une plateforme responsable et solidaire favorisant l’interaction et l’employabilité à toutes les échelles.

Cette transition ne peut se faire sans vous ! C’est pourquoi, après une édition 2017 réussie, THRIVE vous invite à un nouveau World Café en ligne cette fois et, organisé lors du Festival d’innovation ouverte du Grand Genève. Le thème de cet atelier ? « plateforme responsable, solidaire et durable »

L’objectif de cet événement est de nous permettre de mieux identifier les besoins des employeurs, partenaires et candidats afin d’élaborer des stratégies d’action communes pour un recrutement équitable et éthique. On échange sur une question de la thématique, par petit groupe de personnes réunis dans des salles virtuelles, trois groupes au maximum.

Au bout d’un temps limite les personnes changent de salles et reproduisent le même processus sur une autre question. A la fin, on partage les réponses communes aux questions posées. Cette méthode permet d’établir un dialogue collaboratif d’échange et d’écoute, chacun à la parole et apporte ses idées. Cet outil permet l’intelligence collective et l’innovation.

THRIVE promeut l’inclusion professionnelle durable des personnes éloignées du marché du travail. Cette transition vers l’économie solidaire et sociale s’inscrit dans l’objectif 8 des objectifs de développement durable des Nations Unis – ONU : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Cet atelier s’adresse aux dirigeants d’entreprise, partenaires étatiques et privés, collaborateurs et tout autre personnes sensibilisée par l’idée d’une plateforme responsable, solidaire et durable.

Label 1+ pour tous «Employeur responsable»

[**INSCRIVEZ-VOUS**](https://thrive-association.ch/inscription-atelier-femmes-migrantes-femmes-entrepreneures-quelles-synergies/)

Participation gratuite – En ligne sur Zoom

Notre environnement bouge de plus en plus. Les modèles de transition économiques sont croissants, la créativité et l’innovation font leur place.

Place de la Synagogue 2 Place de la Synagogue 2 Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T12:15:00 2021-03-25T13:45:00