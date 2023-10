PARCOURS D’AIDANTS…Er si on parlait ? Plateforme de Répit « Escapade » Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons PARCOURS D’AIDANTS…Er si on parlait ? Plateforme de Répit « Escapade » Nyons, 7 novembre 2023, Nyons. PARCOURS D’AIDANTS…Er si on parlait ? Mardi 7 novembre, 14h00 Plateforme de Répit « Escapade » Entrée libre La Plateforme de Répit Escapade a le plaisir d’accueillir le Parcours Aidants « Et si on en parlait ? » animé par SAVS/APF Handicap, qui aura lieu à Nyons au sein de la Plateforme à partir du Mardi 07 novembre prochain, de 14h à 16h30. Plus d’infos :

https://www.linkedin.com/in/plateforme-de-repit-escapade-nyons/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089495911306

https://ensembleici.fr/evenement/parcours-aidants-et-si-on-en-parlait-nyons Contacts : anne-yvonne.albagnac@apf.asso.fr

savs.portes-les-valence@apf.asso.fr

Tél.: 04 75 78 58 62 Plateforme de Répit « Escapade » La Pousterle – 14 rue Pierre TOESCA- 26110 NYONS Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/plateforme-de-repit-escapade-nyons/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100089495911306 »}, {« link »: « https://ensembleici.fr/evenement/parcours-aidants-et-si-on-en-parlait-nyons »}, {« link »: « mailto:anne-yvonne.albagnac@apf.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:30:00+01:00

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:30:00+01:00 aidants parcours aidants Apf France Handicap Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Plateforme de Répit « Escapade » Adresse La Pousterle - 14 rue Pierre TOESCA- 26110 NYONS Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Plateforme de Répit « Escapade » Nyons latitude longitude 44.362386;5.141609

Plateforme de Répit « Escapade » Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/