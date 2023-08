Savoirs et savoir-faire des ateliers de cathédrales en Europe Plateforme de la cathédrale Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Savoirs et savoir-faire des ateliers de cathédrales en Europe Plateforme de la cathédrale Strasbourg, 9 septembre 2023, Strasbourg. Savoirs et savoir-faire des ateliers de cathédrales en Europe Samedi 9 septembre, 11h00 Plateforme de la cathédrale Gratuit sur inscription au « Tipi d’accueil » le jour-même. 15 personnes par visite, bonne condition physique requise (330 marches) La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame propose une exposition intitulée « Savoirs et savoir-faire des ateliers de cathédrales en Europe » installée sur la plateforme de la cathédrale et consacrée à l’inscription du réseau des cathédrales européennes au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO. Plateforme de la cathédrale 3 place du château, 67000 STRASBOURG Strasbourg Centre Bas-Rhin Grand Est https://www.oeuvre-notre-dame.org/cathedrale-de-strasbourg/visiter-cathedrale https://www.strasbourg.eu/strasculture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

