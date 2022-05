« Platée » comédie lyrique Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Place du 18 juin Berck Pas-de-Calais Berck Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est victime d’une manipulation des Dieux, qui lui font croire qu’elle est aimée par Jupiter. Dans cet opéra, Jean-Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme maîtresse de sa partition – à 19h15 au cinéma Le Cinos – Durée : 3h00 avec entracte – Tarifs : 15€/12€ (tarif réduit) +33 3 61 85 05 00 http://cinos.fr/ Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est victime d’une manipulation des Dieux, qui lui font croire qu’elle est aimée par Jupiter. Dans cet opéra, Jean-Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme maîtresse de sa partition – à 19h15 au cinéma Le Cinos – Durée : 3h00 avec entracte – Tarifs : 15€/12€ (tarif réduit) Place du 18 juin Berck

