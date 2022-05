Plateaux éphémères Mondeville, 21 mai 2022, Mondeville.

Plateaux éphémères Rue de l’Hôtellerie La Renaissance Mondeville

2022-05-21 – 2022-05-22 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados

Pour fêter la fin de la saison, le théâtre de la Renaissance vous donne rendez-vous aux Plateaux Ephémères.

De la danse, du cirque, du théâtre, de la musique… Pendant 2 jours, les compagnies ré-enchantent l’espace public et suscitent l’envie de revenir à des plaisirs simples et essentiels : partager un repas, assister à un spectacle ou boire un verre à l’ombre des tilleuls. Cette 11ème édition met en lumière la création féminine régionale.

Au programme – Samedi 21 mai :16h – Fibre (danse), Dakipaya Danza – 35 minutes, Carrefour des tilleuls, à partir de 5 ans16h50 – Véridique Véronique (théâtre), Emilie Horcholle – 1h10, devant La Renaissance, à partir de 8 ans18h – Un os dans le cosmos (théâtre), Maboul Distorsion – 50 minutes, Parking des Tilleuls, à partir de 8 ans19h – Interlude musical, CRI-SIVOM des Trois Vallées, devant La Renaissance19h – Pour un fascisme ludique et sans complexe (théâtre), Le Grand Colossal Théâtre – 1h15, Cour de l’école, à partir de 10 ans21h15 – Bingo ! Un loto musical (théâtre et musique), Trio Musica Humana – 1h30, Parking des Tilleuls, à partir de 8 ans23h – DJ Set (musique), DJ Luluknet – 1h, Place des Tilleuls, tout public

Au programme – Dimanche 22 mai :14h30 – Nenna (théâtre), Compagnie Raoui – 1h, déambulation, à partir de 10 ans15h45 – A l’ouest je te plumerai (théâtre et musique), Olifan – 55 minutes, Parking des Tilleuls, à partir de 5 ans17h – Vinyle Panthère (musique), Compagnie Super Dada – 50 minutes, ex-bibliothèque, à partir de 5 ans17h – Despotes (théâtre), Javotte Production – 55 minutes, Cour de l’école, à partir de 12 ans18h15 – Queen.A.Man (théâtre, musique et danse), Compagnie Ô Captain mon Capitaine – 45 minutes, Parking des Tilleuls, à partir de 3 ans

La Place des Tilleuls sera l’endroit parfait pour retrouver des animations (stand de maquillage, manège à bicyclette…) et partager un moment convivial autour de la buvette, des différents stands de restauration et auprès de l’un des food trucks.

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

