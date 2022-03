Plateau TV : Risques psychosociaux dans le cadre du télétravail : Quels risques ? Quelle prévention ? INRS, 28 avril 2022, Paris.

INRS, le jeudi 28 avril à 10:00

Le télétravail constitue désormais une forme d’organisation très répandue dans les entreprises. Si le télétravail apporte des avantages tant à l’entreprise (flexibilité, optimisation de l’espace de travail, continuité de service en cas de crise ou d’événement imprévu…) qu’au salarié (meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle, diminution de la fatigue liée au transport…), il peut générer des facteurs de risques psychosociaux (isolement, augmentation de la charge de travail…) et des effets sur la santé et la sécurité des salariés. Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et santé au travail, l’INRS organise un plateau télé sur le thème des risques psychosociaux dans le cadre du télétravail. L’émission, à destination des préventeurs, des responsables HSE, des responsables RH, des employeurs ainsi qu’aux professionnels de santé et de prévention des services de santé au travail, sera diffusée sur Internet le 28 avril 2022 de 10 h à 11 h. Avec la participation de Marie-Anne Gautier et Valérie Langevin, respectivement expert médical risques physiques et psychosociaux et expert d’assistance conseil sur les risques psychosociaux à l’INRS.

INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T11:00:00