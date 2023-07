les soirees de saint-marc plateau sportif Saint-Marc-Jaumegarde, 24 août 2023, Saint-Marc-Jaumegarde.

Saint-Marc-Jaumegarde,Bouches-du-Rhône

Créé en 2017, ce festival d’arts multiples est organisé par l’association les Amis de Saint-Marc Jaumegarde sur la commune Saint-Marc-Jaumegarde, le dernier week-end d’août avant la rentrée scolaire..

2023-08-24 19:00:00 fin : 2023-08-26 23:00:00. EUR.

plateau sportif

Saint-Marc-Jaumegarde 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Created in 2017, this festival of multiple arts is organized by the association les Amis de Saint-Marc Jaumegarde in the commune of Saint-Marc-Jaumegarde, on the last weekend of August before the start of the school year.

Creado en 2017, este festival de artes múltiples está organizado por la asociación les Amis de Saint-Marc Jaumegarde en la comuna de Saint-Marc-Jaumegarde, el último fin de semana de agosto antes del inicio del curso escolar.

Dieses 2017 ins Leben gerufene Festival der vielfältigen Künste wird von der Vereinigung Les Amis de Saint-Marc Jaumegarde in der Gemeinde Saint-Marc-Jaumegarde am letzten Augustwochenende vor Schulbeginn organisiert.

