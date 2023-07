Sciences en bas de chez toi Plateau sportif Prévert Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Sciences en bas de chez toi Plateau sportif Prévert Rennes, 19 juillet 2023, Rennes. Sciences en bas de chez toi Mercredi 19 juillet, 15h00 Plateau sportif Prévert Gratuit 15h à 18h

Des ateliers scientifiques et techniques pour comprendre et découvrir son environnement tout en s’amusant. Au programme : expériences et défis « Sciences et sport » Les Sciences en bas de chez toi s’associent à Breq’in Holidays organisé par le Cercle Paul Bert, pour une après-midi d’ateliers de découvertes et de pratiques sportives. Pour tous les publics, enfants jeunes et familles. de 15h à 18h Plateau sportif Prévert 60 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

