Le Badminton Club de Castanet organise en partenariat avec la Ligue Occitanie de Badminton son 1er plateau handi-badminton. Cette journée est ouverte à tous, pour joueurs valides et non valides. Journée organisée au Gymnase Jean-Jaurès de 9h30 à 16h00.

Entrée gratuite- Pass sanitaire obligatoire

