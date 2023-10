Trail Victor Hugo Plateau sportif Jacques Monod Lescar, 19 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

La 8ème édition du Trail de l’école Victor Hugo aura lieu le dimanche 19 novembre 2023 à Lescar. Le site de départ et d’arrivée se trouve sur le plateau sportif Jacques Monod au pied des remparts (à côté skate park).

Des passages inédits cette année à la suite d’une révision des parcours qui vous permettront de découvrir de nombreux chemins, sous-bois et mono traces sans oublier pour finir une incursion dans la Cité Médiévale et son point de vue sur nos Pyrénées proches. Une bonne occasion de visiter notre belle commune.

Venez courir, marcher, en famille ou entre amis, et permettre à vos enfants de se défouler à l’occasion de leurs courses dédiées sur des parcours adaptés à chaque âge dès 3 ans..

Plateau sportif Jacques Monod au pied des remparts

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 8th edition of the Trail de l?école Victor Hugo will take place on Sunday November 19, 2023 in Lescar. The start and finish are on the plateau sportif Jacques Monod at the foot of the ramparts (next to the skate park).

New sections this year, following a revision of the routes, will enable you to discover numerous paths, undergrowth and mono-tracks, not forgetting a final incursion into the medieval town and its view of the nearby Pyrenees. A great opportunity to visit our beautiful commune.

Come and run or walk with your family or friends, and let your children let off steam in their own dedicated races, on routes suitable for all ages from 3 upwards.

La 8ª edición del Trail de l’école Victor Hugo tendrá lugar el domingo 19 de noviembre de 2023 en Lescar. La salida y la meta se situarán en el complejo deportivo Jacques Monod, al pie de las murallas (junto al skatepark).

Este año habrá algunos tramos nuevos tras una revisión de los recorridos, que permitirán descubrir numerosos senderos, sotobosques y monopistas, sin olvidar una incursión final en la ciudad medieval y su vista de los Pirineos cercanos. Es una forma estupenda de visitar nuestro hermoso municipio.

Venga a correr o a pasear en familia o entre amigos, y deje que sus hijos se desahoguen en sus propios recorridos específicos, adaptados a todas las edades a partir de los 3 años.

Die 8. Ausgabe des Trail de l’école Victor Hugo findet am Sonntag, den 19. November 2023 in Lescar statt. Der Start- und Zielort befindet sich auf dem Sportplateau Jacques Monod am Fuße der Stadtmauer (neben dem Skatepark).

In diesem Jahr wurden die Strecken überarbeitet, sodass Sie zahlreiche Wege, Unterholz und Monospuren entdecken können, ohne dabei einen Abstecher in die mittelalterliche Stadt mit ihrem Ausblick auf die nahe gelegenen Pyrenäen zu vergessen. Eine gute Gelegenheit, unsere schöne Gemeinde zu besuchen.

Laufen oder wandern Sie mit der Familie oder Freunden, und Ihre Kinder können sich bei speziellen Läufen auf altersgerechten Strecken ab 3 Jahren austoben.

